Жителям Подмосковья напомнили о бесплатной юридической помощи от комитета по туризму

Подмосковные жители смогут обратиться за бесплатной юридической помощью в областной комитет по туризму. Сделать это удастся в нескольких случаях. Рассказываем подробно об условиях.

Рассчитывать на бесплатную помощь смогут жители, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Но если такая же ситуация у одиноко проживающих людей, то им тоже окажут поддержку.

Обратиться за бесплатной помощью смогут инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, герои труда, России, Советского Союза и Социалистического Труда.

Юридическую поддержку окажут детям-инвалидам и всем, кто остался без попечения родителей, а также сиротам. Ее получат пенсионеры и инвалиды, находящиеся в центрах социального обслуживания.

За помощью юриста удастся обратиться несовершеннолетним, содержащимся в специальных учреждениях и местах лишения свободы.

Также право на юридическую поддержку есть у недееспособных жителей и людей, пострадавших из-за ЧП.

В каком виде помогут?

Жители получат устные и письменные консультации в случае составления заявлений, жалоб и ходатайств.

Вместе с тем юристы смогут представить их интересы в судах и государственных или муниципальных органах, организациях.

Какие документы нужны?

Для получения бесплатной юридической помощи потребуются российский паспорт, заявление с видом помощи и основанием для ее получения.

Необходимо будет предоставить и документ, подтверждающий принадлежность к одной из категорий людей, имеющих право на получение услуги.

Адрес и график работы

Комитет по туризму Подмосковья находится по адресу: 143082, Одинцово, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом №1, корпус А.

Часы работы: понедельник–четверг, с 09:00 по 18:00, пятница — с 09:00 по 16:45. Перерыв с 13:00 до 14:00.

Телефон: 8 (498) 602-30-15. Адрес для корреспонденции: 143407, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом №1.