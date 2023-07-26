Подмосковье 26 июля 2023, 10:13 Беспятовский пруд очистят в Зарайске к концу лета Телеканал «360»

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Расчистка Беспятовского пруда ведется на территории 2-го микрорайона в Зарайске. Специалисты уберут тину и водоросли, приведут в порядок и прибрежную зону. Работы завершатся к концу сезона.

«Программа „Сто чистых прудов Подмосковья“ работает уже два года по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. В прошлом году зарайцы голосовали, какой пруд в округе будет чиститься. Этот пруд стал победителем. Здесь много рыбаков, много людей, которые гуляют рядом», — сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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Воду в пруду на время очистки спускать не будут. При этом облагородят берег пруда: рабочие вывезут мусор и сухостой.

«Будет еще одно место соприкосновения с природой. Наши жители должны сохранить пруд после очистки и не мусорить», — отметил житель Зарайска Дмитрий Толиашвили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в регионе появится семь новых лесопарков.

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