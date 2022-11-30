Подмосковье 30 ноября 2022, 17:43 Беспилотники помогли обнаружить более 20 самовольно занятых лесных участков в Подмосковье

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Лесная охрана выявила более 20 фактов самовольного захвата лесных участков в Подмосковье. Обнаружить факты нарушения лесного законодательства помогли беспилотники.

Сотрудники Московского учебно-опытного лесничества провели патрулирование лесов с применением беспилотников. Специалисты выехали в садовые некоммерческие товарищества «Лесной родник», «Лесная поляна» и «Энергетик» вблизи деревни Матюшино городского округа Пушкинский.

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Сотрудники учебно-опытного лесничества обнаружили более 20 случаев правонарушений, относящихся к статье 7.9 КоАП РФ — «Самовольное занятие лесных участков».

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Нарушителям отправили требования явиться в контору Московского учебно-опытного лесничества для составления административного протокола по статье 7.9.

Старший участковый лесничий Алешинского участкового лесничества Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Николай Козлов рассказал, что во время проведения рейда в некоторых местах обнаружили случаи установки заборов, а где-то и целых строений.

«Еще раз уведомляем граждан, что самовольное занятие лесных участков или использование указанных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на использование указанных участков попадает под нарушение статьи 7.9 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей», — отметил Николай Козлов.

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