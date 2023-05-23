Подмосковье 23 мая 2023, 14:28 Бесперебойную подачу электричества обеспечат в период ЕГЭ в Подмосковье Россети Московский регион

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Подмосковные специалисты обеспечат необходимые условия подачи электричества в учреждениях, где будут проходить итоговые аттестации ЕГЭ, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области. В период с 24 мая по 7 июля все ремонтные работы на электроподстанциях вблизи объектов школ и пунктов приема экзаменов будут отменены.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, важно не допустить обесточивания учреждений и отключения камер видеонаблюдения, фиксирующих весь экзаменационный процесс. Сотрудники «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» приняли меры по недопущению отключений сети.

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Специалисты провели дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования и осуществили внеплановые обследования электротехнической техники питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение пунктов приема экзаменов (ППЭ). Также на объектах будут работать специальные выездные бригады.

Для бесперебойного электроснабжения учреждений в дни экзаменов определены места возможного присоединения передвижных резервных источников электроснабжения (РИСЭ), которые будут работать в непосредственной близости от ППЭ и центров их питания для максимального сокращения времени прибытия к электроустановкам для своевременных переключений. Предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической и противопожарной безопасности электросетей.

В целях обеспечения надежного электроснабжения учебных учреждений подготовлено 416 бригад энергетиков «Россети Московский регион», 421 единица специальной техники и 423 РИСЭ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники региона успешно сдадут ЕГЭ. Экзамены в Подмосковье начнутся 26 мая.

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