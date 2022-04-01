Бесперебойное поступление жизненно важных лекарств обеспечили в Подмосковье

Угрозы срывов поставок жизненно важных лекарств в Московскую область нет. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он подчеркнул, что аптечная сеть «Мособлмедсервис» обеспечена на местах запасом этих лекарств на 45-60 дней, а на центральных складах препараты в наличии на пять месяцев вперед — и поставки продолжаются.

Директор Научно-практического центра клинико-экономического анализа Минздрава Московской области Константин Кокушкин отметил, что отсутствие в продаже некоторых препаратов временное, оно связано с ажиотажным спросом. Пациенты берут сразу много упаковок, поэтому остатки на складах быстро закончились. А следующие поставки предусмотрены графиком.

«Что касается льготных препаратов, проводилось совещание с дистрибьюторами, импортерами и производителями, они заверили, что контракты на 2022 год будут соблюдены, срывов не будет, поставки продолжаются», — подчеркнул Константин Кокушкин.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов также обратил внимание, что поставки медикаментов в Россию не прекращались, на складах все препараты есть. Возникший дефицит можно объяснить ажиотажным спросом покупателей и логистическими сложностями.

Отдельно он отметил, что резкого скачка цен на лекарства не произойдет — цену на 780 жизненно необходимых и важнейших лекарств регулирует государство. Чтобы предотвратить случаи продажи лекарств по завышенным ценам, Мособлдума совместно с Общественной палатой Московской области направит обращение в ФАС — проверить ценообразование отечественных производителей.

«Это необходимо отрегулировать, и у нас есть на это время, поскольку наши учреждения здравоохранения на сегодня заключили контракты на год вперед. Контракты действуют и закупки, поставки осуществляются. А к заключению новых контрактов, к середине-концу года, мы обязаны вместе с надзорными органами отрегулировать ценообразование», — добавил Голубев.