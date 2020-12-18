Бесконтактная карта «Мир» дает скидку при поездке в наземном транспорте Подмосковья

До конца 2020 года проезд с бесконтактной картой «Мир» в наземном транспорте Подмосковья стоит дешевле на 10 рублей. Акция действует в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках.

Владельцы бесконтактных карт «Мир» могут сэкономить 10 рублей с каждой поездки. Акция действует до 31 декабря 2020 года в наземном транспорте Московской области.

Поездки в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках станут дешевле при оплате бесконтактной картой «Мир» любого банка. Для этого достаточно на несколько секунд приложить ее к валидатору, чтобы сумма разовой поездки сразу списалась с карты со скидкой.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, акция распространяется на местные подмосковные маршруты, следующие из Московской области в Москву и обратно.