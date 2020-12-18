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    18 декабря 2020, 20:48

    Бесконтактная карта «Мир» дает скидку при поездке в наземном транспорте Подмосковья

    Анастасия Максимовских, Ирина Журавлева

    До конца 2020 года проезд с бесконтактной картой «Мир» в наземном транспорте Подмосковья стоит дешевле на 10 рублей. Акция действует в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках.
    Бесконтактная карта «Мир» дает скидку при поездке в наземном транспорте Подмосковья

    Владельцы бесконтактных карт «Мир» могут сэкономить 10 рублей с каждой поездки. Акция действует до 31 декабря 2020 года в наземном транспорте Московской области.

    Поездки в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках станут дешевле при оплате бесконтактной картой «Мир» любого банка. Для этого достаточно на несколько секунд приложить ее к валидатору, чтобы сумма разовой поездки сразу списалась с карты со скидкой.

    Бесконтактная карта «Мир» дает скидку при поездке в наземном транспорте Подмосковья | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Кроме того, акция распространяется на местные подмосковные маршруты, следующие из Московской области в Москву и обратно.