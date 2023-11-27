Подмосковье 27 ноября 2023, 15:15 Бесхозных гидротехнических сооружений Подмосковья стало в 7 раз меньше за 5 лет Фото: Александра Степанова / Мособлдума

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За последние пять лет количество бесхозных гидротехнических сооружений сократилось в семь раз. Об этом на заседании Мособлдумы сообщил руководитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Евгений Тюменцев.

По его словам, в регионе насчитывается 10 259 опасных производственных объектов, более 92 тысяч — объектов энергетики, 1462 — гидротехнических сооружений и строящихся или ремонтируемых объектов — 229.

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«Всего с начала года на территории Подмосковья мы провели 1670 проверок, из которых 40 плановых и 1630 внеплановых. Удалось выявить свыше 20 тысяч нарушений. В итоге к административной ответственности привлечено 174 должностных лица и 50 — юридических», — сообщил Тюменцев.

Он заявил, что в регионе проверили теслоснабжающие и теплосетевые компании в 60 муниципальных образованиях, в них проживают 8,5 миллиона человек. Паспорта готовности получили 57 муниципалитетов, еще три в процессе.

С начала года Ростехнадзор проверил все гидротехнические сооружения в регионе. Ведомство выдало 55 предостережений. Бесхозных объектов в Подмосковье насчитали 97, а еще в 2017 году их было 663.

На данный момент в Московской области число бесхозяйных газовых сетей увеличилось до 660. Больше всего из в Истре, Дмитрове и Солнечногорске.

По программе социальной газификации в регионе газифицировали свыше 2,8 тысячи населенных пунктов, построили три тысячи километров газопроводов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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