Бешеная нагрузка, с которой нужно справляться ежедневно. Борьба с коронавирусом глазами врача из «Лапино»

В Подмосковье лечатся почти 8,5 тысячи пациентов с коронавирусом, часть из них нуждаются в постоянном наблюдении медиков. Тех, чье состояние вызывает серьезные опасения, лечат в клиническом госпитале «Лапино». И. о. главного врача Надежда Румянцева рассказала «360», что сейчас там находятся в два раза больше пациентов, чем планировалось. На врачей приходится серьезная нагрузка, но они с ней справляются.

Надежда Румянцева рассказала «360», что при открытии госпиталь был рассчитан на 120-130 пациентов с коронавирусной инфекцией.

«В настоящий момент, к сожалению, нас вынуждает к этом обстановка — в госпитале находится порядка 250 пациентов», — пояснила она.

Источник фото: телеканал «360»

Из них порядка 30 пациентов находятся в палате интенсивной терапии, 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Фактически в два раза больше пациентов от ожидаемого — это большая нагрузка. Но мы с ней, на мой взгляд, достаточно хорошо справляемся, у нас идет выписка. К сожалению, выписывается пациентов меньше, чем поступает ежедневно. Но мы работаем — в напряженном режиме, но без каких-то ЧП Надежда Румянцева.

Нет времени ждать

Увеличилось и количество медперсонала, который трудится в госпитале — как врачей, так и медсестер. Однако и в расширенном штате на врачей ложится большая нагрузка.

Чтобы пациент смог поправиться, очень важно вовремя начать лечение. Нередко приходится делать это еще до того, как будут готовы тесты. Потому что некоторые зараженные поступают в госпиталь в настолько тяжелом состоянии, что уже не могут ждать результатов. Тогда врачи используют другие способы диагностики. Чаще всего — компьютерную томографию (КТ).

Сейчас компьютерная томография — это просто для нас палочка-выручалочка, это наш основной вид диагностики. В сутки мы проводим примерно от 70 до 90 в последнюю неделю — это огромное количество Надежда Румянцева.

«Это огромная нагрузка и на врачей — на описание требуется определенное время. Особенно если мы отсматриваем динамику — то есть смотрим предыдущую и актуальную КТ», — пояснила Румянцева.

Именно эта динамика нередко дает понять, правильно ли подобрана терапия и идет ли пациент на поправку. Однако для тех больных, кто не может самостоятельно передвигаться, этот метод не подойдет. Специально для диагностики таких пациентов врачи используют УЗИ легких. Об это методике они узнали от своих зарубежных коллег и быстро научились его применять.

«УЗИ легких — это та методика, которая в обычной жизни, никогда не использовалась. Но сейчас, в качестве скринингового метода, и для пациентов, которых трудно перемещать из помещения в помещение, мы его используем. Оказалось, что этот метод, на удивление, очень эффективный и очень достоверный», — пояснила Надежда Румянцева.

Не забывают о важности тестирования

Румянцева подчеркнула, что тестирование на COVID-19 имеет очень важное значение в борьбе с эпидемией. Врач рассказала, что довольно часто встречаются пациенты, которые либо не имеют никаких симптомов, либо — слабое проявление клинической картины ОРВИ. Несмотря на это, они являются носителями коронавируса и представляют опасность для окружающих.