Подмосковье 21 июня 2023, 12:59 Беседы о пожарной безопасности прошли в школьных лагерях Можайска

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Школьникам из Можайска напомнили о правилах пожарной безопасности. Профилактическая беседа прошла в лагерях дневного пребывания при школах округа.

Заместитель главы администрации округа Мария Азаренкова, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому городскому округу Вячеслав Завьялов и члены комиссии чрезвычайных ситуаций рассказали ребятам, что нужно делать при возникновении пожара. Детям наглядно показали, как надевать противогаз и пользоваться огнетушителем.

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Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного, халатного обращения с огнем, из-за неисправности и нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, а также внутриквартирных систем электрооборудования.

Избежать последствий пожара можно, соблюдая элементарные требования правил безопасности. Например, используйте только исправные электроприборы, не курите в постели и не оставляйте детей без присмотра — объясните им, что нельзя играть со спичками и зажигалками. Кроме того, при запахе газа не зажигайте свет и не используйте открытый огонь — немедленно проветрите помещение, закройте газовый кран и вызовите газовую службу.

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