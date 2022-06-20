Премию «Защитник Русского мира» вручили бойцу из ДНР сербу Беричу в Солнечногорске

Уроженец Сербии Деян Берич вошел в число лауреатов Всероссийской премии «Защитник Русского мира». Для получения награды он приехал из Донецкой Народной Республики на торжественную церемонию, которая прошла в ДК «Выстрел» городского округа Солнечногорск.

Сам Берич рассказал, что в ДНР находится с 2014 года, куда попал по приглашению русских ребят, которые были добровольцами в Сербии.

«Я был в личной команде Александра Захарченко, командиром снайперской группы. В 2018 году получил тяжелое ранение, полтора года лечился. Время от времени заезжал в республику, когда нужно было помочь. Вот и сейчас к декабрю месяцу, когда все понимали, что Украина собирается наступать, снова приехал», — рассказал Берич.

Он отметил, что все понимали угрозу для Донецкой Народной Республики, так как власти Киева стянули туда огромное количество войск.

«Хорошо, что президент России Владимир Путин понял, что надо первыми ударом, это позволило спасти сотни жизней», — подчеркнул Берич.

На торжественную церемонию боец приехал после очередного лечения от полученного ранения. В Солнечногорске кроме премии «Защитник Русского мира» Беричу вручили знамя Дмитрия Донского как талисман для бойцов его части.

Боец поблагодарил организаторов церемонии и отметил, что сегодня стал свидетелем большого количества правильной и патриотической молодежи, которая станет гарантией отличного будущего России.

Руководитель Центрального исполкома организации «Офицеры России», депутат округа генерал-лейтенант в отставке Александр Михайлов отметил, что Солнечногорск во время Великой Отечественной войны был последним рубежом обороны Москвы. Поэтому здесь сильные традиции.

Премию «Защитник Русского мира» вручили впервые, но она станет ежегодной. Ее учредили администрация городского округа Солнечногорск, организации «Офицеры России» и «Боевое братство».