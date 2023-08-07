Подмосковье 07 августа 2023, 12:12 Березовую рощу в деревне Черная под Истрой благоустроят в 2023 году Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Новая зона отдыха появится в березовой роще в деревне Черная под Истрой. Благоустройство проведут по просьбам жителей до конца года.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра Пресс-служба Администрации городского округа Истра

Прогулочная зона на территории березовой рощи появится вблизи домов № 6 и № 8 на Тенистой улице. Там к работам уже приступили. Специалисты установят клумбы с многолетними цветами, высадят живую изгородь из декоративных кустарников и газон, оборудуют тротуары, а вдоль существующего тротуара построят водосток.

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«Жители также попросили добавить высадку деревьев. Вопрос взяли в проработку и, я думаю, что он будет решен положительно», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

О приведении этой территории в порядок жители деревни просили в 2022 году. Проект победил на областном голосовании по благоустройству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе реконструируют более 180 парков. Он посетил Фрязинский лесопарк, который благоустроят к 15 августа.

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