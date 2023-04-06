Подмосковье 06 апреля 2023, 14:11 Берестяные грамоты и советские буквари представят на новой музейной выставке в Королеве Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв»

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Выставка «Аз, буки, веди страшат, что медведи» открывается в Королеве 7 апреля. Гости смогут увидеть около 100 экспонатов, среди которых старинные буквари и письменные принадлежности.

Экспозиция откроется в отделе «Новейшая история города» по адресу: Королев, улица Терешковой, дом 1.

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В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что среди 96 экспонатов шесть берестяных грамот, предметы для письма, чернильные приборы, шкатулка и ларец для книг, грифельная доска и тетрадь, подвижные азбуки, советские буквари и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.