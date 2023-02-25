Подмосковье 25 февраля 2023, 18:43 Беременным Ступина дали возможность проконсультироваться с юристом

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Юрист Анна Наумова проводит консультации для беременных в женской консультации Ступина. Специалист принимает будущих мам в течение уже двух лет.

Все консультации по семейным и трудовым вопросам бесплатные. Также беременным местным жительницам рассказывают о мерах поддержки.

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«Самая распространенная мера соцподдержки от государства — это единое пособие. Оно заменило собой шесть существовавших ранее пособий», — сообщила Анна Наумова.

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Заявление на единое пособие можно подать через портал госуслуг. Также юрист рассказывает женщинам о материнском капитале и различных налоговых вычетах.

Приемы проходят по вторникам и четвергам. Запись осуществляется по телефону регистратуры Ступинской ОКБ.

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