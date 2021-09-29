Беременные смогут сделать прививку от коронавируса в перинатальных центрах Подмосковья

Прививать беременных от коронавируса начали в шести перинатальных центрах Подмосковья. Они расположены в Балашихе, Видном, Наро-Фоминске, Коломне, Щелкове и Люберцах.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, вакцинацию проводят «Спутником V».

Мы организовали вакцинацию в перинатальных центрах, чтобы женщинам в положении уже не приходилось обращаться за прививкой в места с высокой проходимостью или поликлиники Светлана Стригункова.

Она уточнила, что при желании беременные смогут сделать прививку в любом прививочном пункте.

«COVID-19 очень опасен для беременных, входящих в группы риска: страдающих болезнями сердца и сосудов, ожирением, сахарным диабетом и не только. Коронавирус может повысить вероятность преждевременных родов», — напомнила главный внештатный гинеколог областного Минздрава Ольга Серова.

По ее словам, единственная действенная мера профилактики — вакцинация.

«Если женщина не успела сделать прививку заранее, тогда ей рекомендуется привиться во время беременности, после 22-й недели, чтобы снизить риск заболеваемости и смертности», — сказала она.

Перед вакцинацией терапевт проведет осмотр, а сразу после прививки женщина будет под наблюдением полчаса.

Чтобы привиться в перинатальных центрах, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Сведения о графике проведения вакцинации можно уточнить в самом учреждении.