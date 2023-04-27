Подмосковье 27 апреля 2023, 17:39 Беременную женщину с опухолью почки спасли в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Женщина в возрасте 34 лет обратилась за помощью в подмосковную поликлинику на 25-й неделе беременности. Она жаловалась на боли в пояснице. Врачи выявили у нее опухоль левой почти, распространившуюся на забрюшинное пространство.

Пациентку направили на лечение в МОНИИАГ. Специалисты смогли предотвратить угрозу прерывания беременности и направили ее на операцию в МОНИКИ. Как рассказал руководитель отделения урологии Алексей Подойницын, размер опухоли составил 10 на девять сантиметров.

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«В экстренном порядке мы провели операцию по резекции левой почки — это удаление части органа с опухолью. Размер новообразования составил 10 на 9 см. Также удалили и гематому забрюшинного пространства. Благодаря вовремя проведенному оперативному вмешательству нам удалось спасти и беременность, и почку», — поделился он.

Сейчас женщина уже выписана и чувствует себя хорошо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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