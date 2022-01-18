Беременную со 100% поражением легких из-за ковида спасли врачи в Сергиевом Посаде

Врачи в Сергиевом Посаде спасли женщину, которая поступила в родильный дом на 31-й неделе беременности с высокой температурой. В процессе диагностики у пациентки выявили двустороннюю пневмонию с поражением 60% легких. Пациентку удалось спасти, она провела в больнице 78 дней, из них более 50 — в реанимации.

Женщина поступила в родильный дом на 31-й неделе беременности. Поскольку состояние матери отражалось на плоде, врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении, на свет появился мальчик. Из-за ухудшения состояния пациентки и роста дыхательной недостаточности женщину перевели в отделение реанимации.

«Сначала пациентка находилась на высокопоточной подаче кислорода, но этого было недостаточно, болезнь прогрессировала, потребовался перевод на ИВЛ. Мы диагностировали деструктивную пневмонию, в плевральной полости образовалось большое скопление гноя, поражение легких выросло до 100%. Однако мы не сдавались и продолжали терапию, привлекая специалистов различных профилей и постоянно корректируя схему лечения. Постепенно состояние начало улучшаться, мы начали отлучение больной от ИВЛ», — рассказала заведующая инфекционным отделением по профилю «Акушерство и гинекология с родильным блоком» Сергиево-Посадской районной больницы Любовь Бысь.

Пациентка провела в реанимации более 50 дней, сейчас она уже выписана и долечивается дома.

Ранее стало известно, что препарат для борьбы с ковидом «Нобазит» начнут выпускать в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье.