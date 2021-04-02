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    02 апреля 2021, 11:07

    Беременную с врастанием плаценты и потерей 50% крови спасли в Видном

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Видном спасли женщину на 34 недели беременности с врастанием плаценты в рубец на матке. Ее экстренно прооперировали в перинатальном центре.

    Беременную с врастанием плаценты и потерей 50% крови спасли в Видном | Изображение 1

    Первоначально женщина готовилась к плановой операции, но сильные боли усугубили ситуацию. Из-за риска кровотечения медики приняли решение об экстренном вмешательстве.

    Кесарево сечение с врастанием плаценты выполнила команда акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Это подчеркнул заведующий отделением патологии беременности Видновского перинатального центра Ильяс Куликов.

    По его словам, кровопотеря составила 1976 миллилитров. Тем не менее жизни матери и ребенка удалось спасти.

    Переливание донорских компонентов крови не понадобилось благодаря аппарату для возврата потерянной крови и заготовленной аутоплазмы женщины

    Ильяс Куликов.

    У пациентки родилась девочка весом 2320 граммов. Женщина сможет, если захочет, стать матерью вновь. Во время операции ей сохранили органы для деторождения.