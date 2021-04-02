Беременную с врастанием плаценты и потерей 50% крови спасли в Видном

В Видном спасли женщину на 34 недели беременности с врастанием плаценты в рубец на матке. Ее экстренно прооперировали в перинатальном центре.

Первоначально женщина готовилась к плановой операции, но сильные боли усугубили ситуацию. Из-за риска кровотечения медики приняли решение об экстренном вмешательстве.

Кесарево сечение с врастанием плаценты выполнила команда акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов. Это подчеркнул заведующий отделением патологии беременности Видновского перинатального центра Ильяс Куликов.

По его словам, кровопотеря составила 1976 миллилитров. Тем не менее жизни матери и ребенка удалось спасти.

Переливание донорских компонентов крови не понадобилось благодаря аппарату для возврата потерянной крови и заготовленной аутоплазмы женщины Ильяс Куликов.

У пациентки родилась девочка весом 2320 граммов. Женщина сможет, если захочет, стать матерью вновь. Во время операции ей сохранили органы для деторождения.