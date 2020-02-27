Беременную пациентку с сильной кровопотерей спасли врачи в Ступине
В больнице женщине диагностировали выраженное кровотечение и предлежание плаценты (аномалия периода беременности, при котором плацента располагается на пути рождающегося плода — прим. ред.).
Заведующая родильным отделением Людмила Арзамасцева рассказала, что при поступлении состояние роженицы и плода было жизнеугрожающим. Потеря крови у женщины составила свыше 40%, гемоглобин упал до 30 г/л при норме 110-140. Для спасения беременной было необходимо срочное переливание крови или ее компонентов и экстренное кесарево сечение.
«Однако пациентка была категорически против оперативного вмешательства и переливания крови из-за религиозных соображений», — отметила Людмила Арзамасцева.
Медики пригласили священнослужителя, который поддержал рекомендации врачей, и только после этого пациентка дала письменное согласие на оказание помощи. В результате экстренного кесарева сечения на свет появился ребенок, ставший седьмым в семье.
Женщина во время беременности не посещала врачей и не сдавала анализы. Рожать она планировала дома в ванной. Но во время схваток у нее открылось сильное кровотечение.
Муж 42-летней роженицы вызвал бригаду скорой помощи, которая доставила женщину в родильное отделение подмосковной больницы. Многодетная мать и ее ребенок едва не погибли, но благодаря профессионализму ступинских врачей ситуация разрешилась благополучно.