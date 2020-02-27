Беременную пациентку с сильной кровопотерей спасли врачи в Ступине

42-летнюю пациентку доставили в Ступинскую центральную районную больницу с сильным кровотечением и большой кровопотерей. Женщина во время беременности не наблюдалась у врачей и планировала рожать дома. Медикам удалось спасти и маму, и малыша.

В больнице женщине диагностировали выраженное кровотечение и предлежание плаценты (аномалия периода беременности, при котором плацента располагается на пути рождающегося плода — прим. ред.).

Заведующая родильным отделением Людмила Арзамасцева рассказала, что при поступлении состояние роженицы и плода было жизнеугрожающим. Потеря крови у женщины составила свыше 40%, гемоглобин упал до 30 г/л при норме 110-140. Для спасения беременной было необходимо срочное переливание крови или ее компонентов и экстренное кесарево сечение.

«Однако пациентка была категорически против оперативного вмешательства и переливания крови из-за религиозных соображений», — отметила Людмила Арзамасцева.

Медики пригласили священнослужителя, который поддержал рекомендации врачей, и только после этого пациентка дала письменное согласие на оказание помощи. В результате экстренного кесарева сечения на свет появился ребенок, ставший седьмым в семье.

Женщина во время беременности не посещала врачей и не сдавала анализы. Рожать она планировала дома в ванной. Но во время схваток у нее открылось сильное кровотечение.

Муж 42-летней роженицы вызвал бригаду скорой помощи, которая доставила женщину в родильное отделение подмосковной больницы. Многодетная мать и ее ребенок едва не погибли, но благодаря профессионализму ступинских врачей ситуация разрешилась благополучно.