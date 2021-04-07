Беременной с ковидом, раком и пневмонией помогли родить в Подмосковье

Врачи из Сергиева Посада приняли роды у беременной с коронавирусом, раком и пневмонией. Ее вылечили от COVID-19, но впереди у 28-летней пациентки длительная борьба с острым лейкозом.

Девушку приняли в местной реанимации на поздних сроках беременности. У нее обнаружили коронавирус, пневмонию с нарастанием дыхательной недостаточности и онкологическое заболевание — острый лейкоз.

Из-за таких тяжелых патологий у пациентки были сниженная иммунная система, анемия и высокий риск кровотечений. Об этом сказал заведующий отделением реанимации Сергиево-Посадской районной больницы Константин Агафонов.

Уровень тромбоцитов у пациентки был крайне низким — нам постоянно приходилось делать переливание тромбоконцентрата Константин Агафонов.

Кроме того, во время беременности добавилась преэклампсия — это осложнение, развивающее артериальную гипертензию в сочетании с протеинурией, полиорганной недостаточностью и отеками.

Девушке экстренно сделали кесарево сечение. После этого ее состояние постепенно стабилизировалось, сообщил Агафонов. Благодаря врачам у пациентки родилась девочка. Ее отправили на выхаживание. Младенец чувствует себя удовлетворительно, сообщили в больнице.