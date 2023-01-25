Подмосковье 25 января 2023, 12:39 Береговую территорию реки Нерской благоустроят в Орехово-Зуеве в 2023 году

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Конкурс на благоустройство береговой территории реки Нерской объявили в Орехово-Зуевском городском округе. Завершить работы планируется в 2023 году.

В настоящее время береговая линия реки Нерской находится в неудовлетворительном состоянии: территория подтопляется, отсутствует проход к воде, а также освещение и организованная парковка перед входом. На портале ЕАСУЗ опубликовали извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме по благоустройству данной территории.

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Подрядчику предстоит провести работы между Новинским шоссе и съездом с Советской улицы к мемориалу, посвященному Великой Отечественной войне. Общая площадь проектируемой территории составляет почти 10,5 гектара. В рамках благоустройства проведут комплексное озеленение, а также установят малые архитектурные формы, видеонаблюдение, наружное освещение и осуществят другие работы.

Благоустройство финансируется за счет средств бюджета Московской области и Орехово-Зуевского городского округа.

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