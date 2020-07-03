«Берегите себя!» Подмосковную службу ГИБДД поблагодарили за работу в условиях пандемии

Каждый год 3 июля в стране отмечают День работников Госавтоинспекции МВД России. Сегодня специалистов, посвятивших себя профессии, поздравил и губернатор Подмосковья. Во время рабочей поездки в Подольск он поблагодарил их за добросовестный труд.

Андрей Воробьев пообщался с работниками восьмого батальона. В первую очередь губернатор поблагодарил за профессионализм, а также за стойкость и помощь в период пандемии коронавируса.

Дорогие сотрудники ГИБДД, с праздником! Спасибо, что заботитесь о нашей безопасности. В последние месяцы ваше внимание к жителям Подмосковья было особенно ценным. Берегите себя! Андрей Воробьев.

По словам инспекторов восьмого батальона второго полка ДПС ГИБДД в Подольске, задач в условиях пандемии им прибавилось. Проводили регулярную проверку цифровых пропусков, помогали раздавать людям средства защиты.

«Некоторые принимали решение самоизолироваться на даче, то есть с этим была некоторая сложность по трафику. Но, я думаю, Госавтоинспекция в полной мере справилась. Все мы старались организовывать дорожное движение так, чтобы не создавать ни помех, ни угроз его участникам», — отметил старший лейтенант полиции Антон Антонюк.

По его словам, для этого были усиления постов. Но большинство людей оставались дома, поэтому поток транспорта сократился.

Сегодня Андрей Самсонов, работающий инспектором батальона, отметил, что за последние годы заметно изменилось поведение людей на дорогах. Водители стали не только сознательнее, но и, по его словам, добрее.

Люди изменили свое поведение в лучшую сторону. К нам стали лучше относиться Андрей Самсонов.

С 15 апреля сотрудники ГИБДД стояли на въездах в Подмосковье. Они останавливали водителей и просили их показать QR-коды. Еще инспекторы и волонтеры раздавали защитные маски.