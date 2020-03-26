«Береги себя — оставайся дома», — такие слова увидели жители Серпухова у себя над головой 26 марта. «360» публикует видео, как создавалось творение, которое должно напомнить о важности беречь себя и близких в условиях коронавируса.

Чтобы призыв точно понял каждый, пилоты продублировали надпись на русском и английском языках. Погода в Серпухове выдалась ясная, так что на безупречно голубом небе отчетливо стало видно: «Береги себя — оставайся дома».

Весь процесс снимали и изнутри. На видео попали переговоры пилотов — один из самых важных процессов, ведь в «письме» на небе очень важна синхронность.

По последним данным, в России зафиксировали 840 случаев заражения коронавирусом. В Московской области пациентов с COVID-19 уже 41. И хотя в Серпухове пока нет ни одного случая, пилоты все равно решили напомнить о важности самоизоляции.

Следующая неделя в Подмосковье, как и по всей России, будет выходной. Но работать будет далеко не все: рестораны и кафе перейдут на режим доставки, будут закрыты магазины, кроме продовольственных и товаров первой необходимости.

Власти Московской области призывают быть особенно внимательными тех, кому больше 65 лет и кто имеет хронические заболевания. Для них крайне важно сейчас соблюдать режим самоизоляции. Чтобы компенсировать возможные неудобства, пожилым жителям Подмосковья заплатят по три тысячи рублей. Для этого не нужно оформлять никаких документов, деньги поступят автоматически.