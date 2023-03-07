Подмосковье 07 марта 2023, 11:20 Берега Стахановского озера благоустроят в Электрогорске в 2023 году

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Набережную «Стахановский берег» обновят в Электрогорске в этом году. Здесь появятся пляж, амфитеатр, пирс, детские и спортивные площадки.

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«В обсуждениях проекта благоустройства приняли участие более семи тысяч местных жителей, а это примерно треть населения города. Работы на территории уже ведутся», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Набережная станет частью прогулочного маршрута от сквера Чернобыльцев до Городской площади. У озера появятся уголки для спокойного и активного отдыха, площадки для детских игр и спорта. На пляже будут лежаки, волейбольная площадка, навесы и качели.

У воды сделают пирс для мероприятий, а в точке с лучшим видом на закаты — амфитеатр. На набережной устроят зоны для пикников и рыбалки. На территории появятся скамейки, урны, велопарковка, элементы навигации и туалет. В береговой зоне высадят специальные растения, которые будут украшать место и помогут очищать водоем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.

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