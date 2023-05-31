Подмосковье 31 мая 2023, 11:43 Берега реки Яузы очистили от мусора субботнике в Мытищах

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Всероссийская акция «Вода России» прошла в Мытищах. Жители округа очистили от мусора берега реки Яузы.

Экологический марафон поддержали представители администрации, волонтерское движение, студенты местного отделения института имени Баумана и неравнодушные жители.

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«Ежегодно данная акция проводится. <…> Сегодня порядка 30 человек приняли участие», — рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Всероссийская акция «Вода России» стартовала в городском округе в апреле, уже прошло четыре субботника. Мероприятия направлены на развитие экологической грамотности молодежи.

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