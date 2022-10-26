Берег Живописной бухты в Одинцове благоустроят в 2023 году | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 16:47 Берег Живописной бухты в Одинцове благоустроят в 2023 году

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Первый этап благоустройства Живописной бухты вдоль Мякининского шоссе завершили в Одинцове. Там построили 300 метров береговой линии, рассказали в Минблагоустройства Подмосковья.

По словам главы министерства Михаила Хайкина, в следящем году запланировано преображение еще 800 метров. А пока на набережной появились прогулочные тропинки из массива лиственницы, амфитеатр с вечерней подсветкой, лестницы и туалеты.

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«Деревянный пирс, прогулочные тропинки и амфитеатр позволили кардинально изменить эту территорию и превратить ее в природную рекреационную зону», — сказал он.

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На территории обустроили безопасную световую среду, пляж и провели озеленение — высадили 100 лиан, свыше 500 деревьев или около 700 кустарников.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.