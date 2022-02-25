Берег Живописной бухты в Одинцове благоустроят до конца года

Берег Живописной бухты в Одинцове ждет преображение. Благоустройство начнется весной и пройдет в два этапа — первый завершится в 2022 году. Жители увидят смотровые площадки, беговые дорожки и места отдыха.

Набережная преобразится в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда». Первый этап обновления пройдет на береговой зоне вдоль Мякининского шоссе.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что здесь обустроят песчаный пляж и зону фуд-корта.

Эта территория должна стать большой зоной отдыха для горожан и туристов Михаил Хайкин.

По его словам, установят удобные лежаки, гамаки, спортивные и детские площадки. Появятся новые тропинки с деревянным настилом.

Верхнюю и береговую части набережной свяжут с помощью лестниц, пандусов и амфитеатра из габионов.

Вместе с тем территорию дополнительно озеленят, высадив новые деревья и кустарники. Здесь появится газон, а также установят современное освещение.

В ходе своего обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что почти 50 пространств преобразятся в 2022 году.

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили регион в 2021 году.