Берег Тарелочкиного пруда в Балашихе расчистили в ходе экологической акции

Экологический марафон прошел в Балашихе в рамках проекта Единой России «Чистая страна». Добровольцы очистили берег Тарелочкиного пруда. Там убрали мусор и поваленные деревья. На мероприятии присутствовал глава округа Сергей Юров.

Глава Балашихи отметил, что округ уделяет особое внимание благоустройству и экологии. Так, Тарелочкин пруд планируют дополнительно преобразить.

«Любимое место наших жителей — Тарелочкин пруд — требует пристального внимания, поэтому в наших планах — дополнительно благоустроить эту территорию. И сегодня мы сделали первый шаг к этому», — сказал он.

Акция в Балашихе четырнадцатая. Ранее она прошла в Егорьевске, Раменском, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Домодедове, Серпухове, Кашире, Талдоме и Дубне. Депутат Мособлдумы Александр Орлов рассказал, что благодаря проекту в Подмосковье уже очистили 20 километров береговых линий. Его коллега, депутат Владимир Шапкин, добавил, что природу региона важно приводить в порядок.

«Московская область с экологической точки зрения — это более четырех тысяч рек и речек, более двух тысяч прудов и озер, это 41% территории, покрытой лесами. Мы живем в прекрасном месте — Подмосковье, но и его нужно приводить в порядок», — сказал он.

Состояние водоемов в Балашихе стараются регулярно контролировать — расчищать русла и береговые линии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о серьезном наказании за несанкционированные свалки в Подмосковье. Благодаря жестким мерам уже удалось уменьшить количество жалоб на навалы мусора от жителей.