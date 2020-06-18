Белый, желтый и серый. Единый стиль выберут для маршруток и автобусов в Подмосковье

Подмосковные автобусы и маршрутки оформят в едином стиле. Соответствующий законопроект одобрили на 121-м заседании Мособлдумы. Предлагается основным сделать белый цвет, разбавленный желтыми и серыми полосами.

По поручению губернатора сегодня разрабатывают концепцию единого стиля общественного транспорта Подмосковья. Полосы предлагают разместить по обе стороны белого кузова. Сейчас в аналогичных цветах оформлены и областные такси.

Еще, согласно законопроекту, на автобусах и маршрутках будут размещены фирменное наименование перевозчика и логотипы — как его, так и всего общественного транспорта в Подмосковье.

Сейчас 90% этих машин имеют окрас и бренд, соответствующие законопроекту, принятому в первом чтении. Об этом сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.

В Московской области самый большой парк автобусов в России — это почти 11 тысяч. Каждый год они принимают около одного миллиарда пассажиров.

Подмосковных жителей будет перевозить еще 661 экологичный автобус. Их передали в «Мострансавто». А разработали машины по специальному заказу Подмосковья. Его составили, приняв во внимание мнения жителей.

Сегодня Андрей Воробьев поблагодарил водителей за их труд. В пик пандемии многие из сотрудников добровольно вызывались помогать — например, они работали в службе скорой помощи.