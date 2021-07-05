05 июля 2021, 11:17
Белоснежный песок появился на пляже в Красногорске
Белый кварцевый песок завезли на пляж у реки Синички в Красногорске. Он появился там на минувших выходных.
Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Белоснежным песком покрыли территорию у Новой плотины на реке Синичке. Туда завезли свыше 150 кубических метров.
Как рассказали на сайте администрации городского округа, в дополнение к ранее завезенному песку на пляжах появится и 713 «кубов» чистого речного песка.
Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В пресс-службе округа подчеркнули, что в Красногорске три официальных пляжа. Они находятся у Старой плотины на реке Баньке, у Новой плотины на реке Синичке и на берегу реки в военном городке Павшино.
Ранее мы рассказали, где безопасно отдохнуть и искупаться в Подмосковье.