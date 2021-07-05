Белоснежный песок появился на пляже в Красногорске

Белый кварцевый песок завезли на пляж у реки Синички в Красногорске. Он появился там на минувших выходных.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Белоснежным песком покрыли территорию у Новой плотины на реке Синичке. Туда завезли свыше 150 кубических метров.

Как рассказали на сайте администрации городского округа, в дополнение к ранее завезенному песку на пляжах появится и 713 «кубов» чистого речного песка.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В пресс-службе округа подчеркнули, что в Красногорске три официальных пляжа. Они находятся у Старой плотины на реке Баньке, у Новой плотины на реке Синичке и на берегу реки в военном городке Павшино.

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