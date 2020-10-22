Белорусский школьник создал в «Майнкрафте» копию Главного храма ВС России

Школьник Андрей Солтан из Белоруссии сделал в компьютерной игре Minecraft копию Главного храма Вооруженных сил РФ, который расположен в Одинцовском округе. «360» показал ему здание вживую и сравнил с его версией.

Источник фото: телеканал «360»

Андрею всего 14, он живет в небольшом белорусском городке Гудевичи. Корреспондент «360» в прямом эфире показала белорусскому блогеру, как вживую выглядит Главный храм вооруженных сил РФ.

Источник фото: телеканал «360»

Школьник поделился, что на картинках, которые он использовал для работы, все выглядело не так величественно.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство Главного храма вооруженных сил, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершили летом. Он открыт для всех желающих. Андрей сказал, что теперь хочет приехать и посмотреть на храм в реальной, а не виртуальной реальности.

Источник фото: телеканал «360»

Что еще поразило Андрея и будет ли он дорабатывать свою версию — смотрите в сюжете.