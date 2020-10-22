22 октября 2020, 23:57
Белорусский школьник создал в «Майнкрафте» копию Главного храма ВС России
Школьник Андрей Солтан из Белоруссии сделал в компьютерной игре Minecraft копию Главного храма Вооруженных сил РФ, который расположен в Одинцовском округе. «360» показал ему здание вживую и сравнил с его версией.
Андрею всего 14, он живет в небольшом белорусском городке Гудевичи. Корреспондент «360» в прямом эфире показала белорусскому блогеру, как вживую выглядит Главный храм вооруженных сил РФ.
Школьник поделился, что на картинках, которые он использовал для работы, все выглядело не так величественно.
Строительство Главного храма вооруженных сил, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершили летом. Он открыт для всех желающих. Андрей сказал, что теперь хочет приехать и посмотреть на храм в реальной, а не виртуальной реальности.
Что еще поразило Андрея и будет ли он дорабатывать свою версию — смотрите в сюжете.