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    22 октября 2020, 23:57

    Белорусский школьник создал в «Майнкрафте» копию Главного храма ВС России

    Анастасия Максимовских, Мария Ицкова, Натали Владимирова

    Школьник Андрей Солтан из Белоруссии сделал в компьютерной игре Minecraft копию Главного храма Вооруженных сил РФ, который расположен в Одинцовском округе. «360» показал ему здание вживую и сравнил с его версией.
    Белорусский школьник создал в «Майнкрафте» копию Главного храма ВС России | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Андрею всего 14, он живет в небольшом белорусском городке Гудевичи. Корреспондент «360» в прямом эфире показала белорусскому блогеру, как вживую выглядит Главный храм вооруженных сил РФ.

    Белорусский школьник создал в «Майнкрафте» копию Главного храма ВС России | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Школьник поделился, что на картинках, которые он использовал для работы, все выглядело не так величественно.

    Белорусский школьник создал в «Майнкрафте» копию Главного храма ВС России | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Строительство Главного храма вооруженных сил, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершили летом. Он открыт для всех желающих. Андрей сказал, что теперь хочет приехать и посмотреть на храм в реальной, а не виртуальной реальности.

    Белорусский школьник создал в «Майнкрафте» копию Главного храма ВС России | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Что еще поразило Андрея и будет ли он дорабатывать свою версию — смотрите в сюжете.