Подмосковье 14 сентября 2023, 15:09 Белорусский город Жодино подарил автомобиль участникам СВО из Мытищ пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Делегация белорусского города Жодино, который является побратимом Мытищ, передала автомобиль для участников СВО. Ключи от транспортного средства вручили главе округа Юлии Купецкой.

Председатель Жодинского городского исполнительного комитета Дмитрий Заболоцкий и директор ОАО «БАЗтьюб» Александр Щурок проделали путь длиной более 600 километров, чтобы лично пригнать транспортное средство для участников СВО. Автомобиль передали главе городского округа Мытищи Юлии Купецкой. В ближайшее время местные волонтеры доставят его в зону СВО.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».