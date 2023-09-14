14 сентября 2023, 15:09
Белорусский город Жодино подарил автомобиль участникам СВО из Мытищ
Делегация белорусского города Жодино, который является побратимом Мытищ, передала автомобиль для участников СВО. Ключи от транспортного средства вручили главе округа Юлии Купецкой.
Председатель Жодинского городского исполнительного комитета Дмитрий Заболоцкий и директор ОАО «БАЗтьюб» Александр Щурок проделали путь длиной более 600 километров, чтобы лично пригнать транспортное средство для участников СВО. Автомобиль передали главе городского округа Мытищи Юлии Купецкой. В ближайшее время местные волонтеры доставят его в зону СВО.
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