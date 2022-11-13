Подмосковье 13 ноября 2022, 15:25 Белоомутская больница отметила 95-летие в Луховицах РИА «Новости»

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Больница поселка Белоомут в Луховицах отметила 95-летний юбилей. Если почти век назад здесь было печное отопление, а источником света долгое время была керосиновая лампа, то сегодня стационар — современное медицинское учреждение. В больнице есть цифровой рентген, аппараты УЗИ, развивается телемедицина.

Одна из сотрудников больницы — терапевт Татьяна Федорова, врач в пятом поколении. Общий трудовой стаж ее семейной династии более 300 лет. Она началась с Федора Муромского, прапрадедушки, главного врача Белоомутской больницы, его супруга Мария работала акушеркой. С тех пор прошло почти 100 лет.

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«Ребенком часто приходила с бабушкой, в ее кабинете всегда нравилось с ней смотреть кардиограммы, их расшифровывать, вникать. Она мне расскажет, линеечку разложим, все посмотрим, она объяснит», — рассказала Татьяна Федорова.

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В больнице есть холтер для суточного мониторирования ЭКГ. До конца года лечебное учреждение получит цифровой маммограф. Но самое главное — это персонал больницы. Опытные, внимательные врачи и медсестры, которые каждый день стоят на страже здоровья жителей.

«Проводится консультация с центральной районной больницей, пациенту уже не надо никуда ездить — врач расскажет клиническую картину, опишет результат исследований. Больной сразу же получает квалифицированное лечение», — отметила заведующая Белоомутской больницей Эльмира Гаджиева.