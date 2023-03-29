Подмосковье 29 марта 2023, 16:08 Белье и украшения из лоскутов представят на новой выставке в Электростали

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Более 120 мастеров представят свои работы на выставке-конкурсе «Лоскутная радуга Подмосковья» в Электростали. Увидеть работы можно будет в зале имени Коняшина с 30 марта по 30 апреля.

«Лоскутная радуга Подмосковья» проводится с 1997 года. В Министерстве культуры и туризма региона отметили, что конкурс сохраняет традиции и поддерживает мастеров.

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В этом году заявки на участие подали более 120 рукодельниц из 27 городских округов. Они представят примерно 300 работ, среди которых будут знаменитые лоскутные одеяла, покрывала, панно. Также на выставку привезут картины, куклы и игрушки, сшитые из кусочков ткани, а еще одежду и аксессуары.

Жюри выберет двух победителей и 10 лауреатов за самые сложные, умелые и художественные работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.