Беговые дорожки, вакуумный массаж и прессотерапия. Новый реабилитационный центр в Химках поможет встать на ноги

Эти аппараты способны поднять на ноги практически любого, даже самого «сложного» пациента — в Химкинской больнице открылся новый реабилитационный центр.

Здесь принимают пациентов с соматическими заболеваниями и поражением центральной нервной системы. Например, тем, кто недавно перенес инсульт, просто необходима интенсивная терапия и качественная реабилитация.

Занятия в центре проходят на разных тренажерах, в том числе на специальной беговой дорожке. На пациента вешают датчики, он встает на ленту, затем происходит калибровка — датчики считывают всю информацию и передают ее на компьютер. Первые шаги — и сразу же первые результаты, на основании которых будет строиться специальный график правильности ходьбы и выявятся нарушения функции.

«Сейчас у нас находятся 28 пациентов. Персонал мы подобрали новый, так как и центр новый. Его востребованность уже видна: даже на начало работы у нас почти полное отделение», — сказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

Кабинет физиотерапии, беговые дорожки, вакуумный массаж, прессотерапия — и это лишь малая часть того, что есть в новом центре. Здесь принимают по направлениям из терапевтического, неврологического и травматологического отделений. Также есть место и для тех, кто перенес ковид, хотя врачи отмечают, что сейчас таких пациентов мало. В перспективе планируют открыть кабинет ЛФК и закупить дополнительное оборудование для кабинета физиотерапии.

«При поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева мы ведем системную работу по развитию здравоохранения в округе. В этом году на базе наших поликлиник мы уже открыли центр рассеянного склероза, центр амбулаторной онкологической помощи, а теперь медпомощь в новом реабилитационном центре смогут получать и пациенты с поражением центральной нервной системы», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.