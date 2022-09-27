Беговая лига пройдет в Подмосковье в рамках форума «Россия – спортивная держава» | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 19:37 Поделиться Telegram

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Viber Беговая лига пройдет в Подмосковье в рамках форума «Россия – спортивная держава»

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В России проходит масштабный роуд-тур прославленных отечественных спортсменов. Его приурочили к юбилейному Х Международному форуму «Россия — спортивная держава». Деятели спорта направляются в Кемерово и уже успели побывать в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Уфе. На каждом этапе звезды обязательно посещают знаковые спортивные объекты, проводят встречи с начинающими спортсменами, делятся впечатлениями.

Участвуют, например, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич, которая провела московский этап тура. В Казани к спортсменам присоединился чемпион по лыжным гонкам Александр Легков Вместе с коллегами он посетил финал первой Всероссийской школьной лиги по волейболу и встретился с олимпийским чемпионом по волейболу Максимом Михайловым. Далее Александр Легков и баскетболист сборной России Виктор Кейру отправились в парк «Урам» — крупнейший в стране центр экстремальных видов спорта.

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Напомним, что в рамках деловой программы 10-го международного спортивного форума будет представлен уникальный легкоатлетический проект «Беговая лига Подмосковья».

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