Подмосковье 17 ноября 2023, 13:35 Беговая дорожка и зона для воркаута появились на стадионе «Труд» в Старой Купавне Телеканал «360»

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Стадион «Труд» построили в 1954 году, и с тех пор беговые дорожки не обновляли. При поддержке администрации Богородского округа спортивную зону модернизировали.

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Новое покрытие уложили по всему 400-метровому кругу. Дорожку покрасили в фирменный цвет стадиона «Труд» — синий с белыми разделительными полосами. Кроме беговой дорожки строители оборудовали за футбольным полем яму для прыжков.

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«Этот вопрос уже давно стоял. Беговой дорожки практически не было, которая именно соответствовала каким-либо нормам. В этом году мы подали заявку на предоставление денежных средств, на была рассмотрена и средства нашлись», — рассказал директор физкультурно-спортивного комплекса «Труд» Олег Захаров.

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Зона воркаута тоже порадовала спортсменов. Компактная, современная, с хорошим покрытием — она дает массу возможностей любителям уличной гимнастики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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