Бэбибум случился в Ногинском роддоме

В День защиты детей в Ногинском роддоме случился настоящий бэбибум. За день на свет появились 11 малышей. Родились семь мальчиков и четыре девочки.

Сотрудники роддома отмечают, что такого числа родов в один день не было уже давно.

«Последние пять лет у нас редко бывает в такое количество родов за сутки. В среднем у нас пять-шесть родов. Очень рада была оказывать помощь этим мамочкам, которые дали еще жизни нам», — поделилась заведующая обсервационного акушерского отделения Ногинского Родильного дома Сирануш Никогосян.

Она также отметила, что все дети здоровы, находятся с мамами и на грудном вскармливании.

Источник фото: телеканал «360»

Мам поздравил с радостным событием и вручил полезные подарки глава Богородского городского округа Игорь Сухин. Он также отметил неоценимую помощь сотрудников роддома.

«Работникам нашего роддома низкий поклон. Мы желаем деткам и мамам прежде всего хорошего самочувствия. Сотрудникам — всего самого светлого и доброго», — сказал Игорь Сухин.