Беби-бум в Пушкино. Семь врачей стали мамами в своем роддоме

В роддоме Пушкино наблюдается настоящий беби-бум. Стать мамой здесь мечтают и местные жительницы, и сотрудницы медучреждения.

Александра Коростылева акушер-гинеколог пушкинского роддома. Три недели назад она родила здесь дочь Машу. «Конечно, я очень переживала, но в своем коллективе очень приятно, когда о тебе заботятся. Я доверилась Наталье Геннадиевне, нашей заведующей. Поэтому все прошло хорошо, гладко», — рассказала Александра.

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Счастливым ноябрь стал не только для Александры. В это же время в роддоме появились на свет дети у еще шестерых врачей.

«Это очень ответственно, но работа есть работа. Собираемся, делаем. Это очень трогательно — принимать детишек — новую жизнь — у своих коллег», — поделилась заведующая отделением новорожденных Дарья Кудрявцева.

Сама Дарья готовится стать мамой во второй раз. Она говорит, что переживает, как и все будущие мамы, но точно уверена, что рожать будет там же, где и работает, — в своем роддоме.

Рожать в пушкинский роддом приезжают не только со всего Подмосковья, но и из других областей. И это не случайно. Ведь центр оборудован по последнему слову техники.

«Я, честно говоря, не знаю, есть ли еще в Московской области — я, по крайней мере, не слышал — палаты совместного пребывания матери и ребенка именно в реанимационном детском отделении. У нас их две. Они абсолютно бесплатные», — отметил заведующий роддомом Андрей Лесной.

Такие палаты позволяют малышу находиться под постоянным контролем не только врачей, но и мамы. Кроме того, здесь есть комната для мам, где можно помыть голову, погладить одежду и сделать макияж.

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Если ребенок решил появиться на свет раньше положенного срока, его выхаживают в специальном кувезе или делают фототерапию.

Но самое главное в любом медучреждении — это, конечно, хорошие специалисты. В роддоме Пушкино их много. Им не страшно доверить самое ценное — жизнь своего малыша.