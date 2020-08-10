Бдительная соседка спасла 6-летнюю девочку от ужасной трагедии в Домодедове

«Муж сидел в зале на кресле, разговаривал по телефону. И, получается, взор перпендикулярно дому, и эти окна как раз видны. Разговаривал с другом и говорит, кто-то вылез и танцует на окне, потому что было видно, что танцует. В этот момент он оборвал разговор, начал фотографировать, чтобы понять, что далековато. Когда фотографировал и увеличил первый кадр, мы увидели, что это ребенок. Я быстрее схватила телефон и начала звонить 112. Сказала, что этаж 12-й, пожалуйста, примите меры, мы не сразу поняли, что это ребенок», — рассказывает жительница дома напротив Светлана Шереметьева.

Спасатели приехали быстро. Взрослых в квартире не оказалось, а помимо девочки с фото — еще двое несовершеннолетних. Как выяснилось позже, мать вышла в магазин, оставив детей одних. Старшей дочери 12 лет, она уснула.Тем временем ее 6-летняя сестра высунулась из окна. На невнимательную родительницу составили протокол о недосмотре за ребенком и выписали штраф. Женщина предстанет перед муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних.

Мама девочки не на шутку испугалась, когда узнала обо всем от полиции. Говорит, ребенок всегда был подвижным, но никто не ожидал, что настолько. «Я просто хотела посмотреть котиков и кошек», — поделилась малышка.

Блокиратор на окнах в этой квартире уже стоит, теперь дети точно в безопасности. А бдительная соседка, которая спасла ребенка, получила благодарность от омбудсменов.