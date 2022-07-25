Базы отдыха, пионерский лагерь, конюшня и АЗС. Почти 40 объектов бизнеса построят в Подмосковье

На прошлой неделе в Центр содействия строительству при правительстве Московской области поступило 39 новых заявок на возведение коммерческой недвижимости. Девять проектов — объекты крупного бизнеса, еще 30 — малого.

В Волоколамском городском округе начнут строить конный комплекс со складом, под Клином появятся сразу 25 домов охотника. Новый пионерский лагерь запланировали инвесторы в округе Ступино — его начнут возводить на площади 10,9 гектара. В Щелкове появится база отдыха, в Мытищах — гостиница, в Люберцах — АЗС. В Сергиево-Посадском округе станет на одну автомойку больше. Все эти объекты относятся к крупному бизнесу.

Среди проектов малого предпринимательства можно выделить клубный дом и виллу здоровья в Дмитровском городском округе. Их возведут на большом участке площадью 53,8 гектара. Новая ферма появится под Серпуховым, а в Королеве откроется современная стоматологическая клиника. Также, в разных округах Подмосковья появятся склады и небольшие производственные комплексы.

Предприниматели могут подать заявку на сопровождение своего бизнес-проекта на сайте Центра содействия строительству при правительстве Московской области.