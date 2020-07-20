Где в Подмосковье можно взлететь до потолка и крутить сальто? Батутный центр в Красногорске уже ждет гостей

Если вы насиделись на самоизоляции и хотите сверхактивного отдыха, то батутная арена в Красногорске уже ждет вас. Она расположена в торговом центре «Вегас» в «Крокус Сити». Развлечение подойдет для всей семьи.

Источник фото: телеканал «360»

Главное правило — удобная одежда и соблюдение техники безопасности. Перед началом занятий тренер проведет с вами разминку, чтобы разогреть мышцы и суставы.

Опыт тут не важен. Инструкторы всему научат, все покажут и расскажут.

Занятия в батутном центре — самая настоящая тренировка. На батуте можно сбросить не только эмоциональный груз, но и лишний вес.

Если вы придете с ребенком от четырех до шести лет, то сопровождать его нужно будет обязательно. А шестилетки и старше могут прыгать под руководством только тренера.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одно развлечение для юных посетителей — скалодром. Здесь, кроме возрастных ограничений — от четырех лет — есть еще и весовые. Ребенок должен быть тяжелее 15 килограммов. Иначе страховка утянет его вверх.

Для детей есть вся экипировка — каски, страховка и даже сменная обувь.

Пока малыши развлекаются, взрослые тоже найдут, чем заняться. Для подготовленных гостей в батутном центре есть трассы повышенной сложности. Этот болдер-зал — один из самых больших в Подмосковье. Новичков сюда пускают только посмотреть.

Если захотите сначала попрыгать на батуте, а потом стать на время скалолазом, есть специальный тариф — 750 рублей за час. Посещение только батутной арены стоит дешевле — 450 рублей. Или можно купить абонемент.

Источник фото: телеканал «360»

«600 рублей стоит безлимитное посещение на батутах на целый день. 3600 рублей стоит безлимит на целый месяц. То есть можно приходить каждый день и прыгать весь день от начала рабочего дня до закрытия», — рассказала Анна Белоглазова, администратор.

А еще тут можно провести детский праздник. День рождения или выпускной. Подробную программу можно посмотреть на сайте. Стоимость рассчитывается, исходя из ваших предпочтений.

Батутный центр работает ежедневно. Находится в торговом центре «Вегас» в «Крокус Сити» на пятом этаже. Ориентир — главный вход, около него нужно подняться на лифте.