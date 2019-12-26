Батарейки из лягушек делают в Пущине. Энергии хватит, чтобы зажечь лампочку

Пущинским ученым, как в сказке про Ивана Царевича, помогают обычные лягушки. Специалисты ищут новые источники электричества и делают из земноводных биологические батарейки. С помощью таких источников питания можно зажечь лампочку или зарядить фитнес-браслет. В Америке подобным образом экспериментируют с крабами и улитками.

«Мы подумали: а что если сделать биотопливный элемент и внедрить его в организм лягушки? Эту мысль восприняли на ура, мы получили грант Российского фонда фундаментальных разработок», — рассказал доктор химических наук Анатолий Решетилов.

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Лягушкам через разрезы вживляют электроды с микроорганизмами, которые реагируют на глюкозу в их крови. Дальше идет реакция окисления и появляется электричество. При этом ни одна лягушка не страдает.

По такому принципу могут работать кардиостимуляторы. В организме человека много глюкозы — и вот она, вечная батарейка, которую не нужно менять через каждые 10 лет, как это происходит сейчас. Но пока сам биоэнергоисточник не может прослужить и месяца.

Еще один необычный способ получить энергию — воспользоваться сточными водами. Звучит революционно, но за рубежом уже практикуется. Большое содержание глюкозы обеспечит током уличные фонари. Кроме того, разработка поможет очистить воду.

«Если мы наш биотопливный элемент поместим, например, на муниципальные очистные сооружения, то он будет очищать эти воды, потому что там есть легкоокисляемые фракции, которые кушают наши микробы, и при этом еще вырабатывать энергию», — объяснила научный сотрудник лаборатории биосенсоров ИБФН РАН Юлия Плеханова.