Батарейки и электрохлам из Подмосковья отправили на переработку в Ярославль

Батарейки, выброшенные в мусор, представляют серьезную опасность для экологии. При попадании в почву они способны отравить землю и воду на несколько квадратных метров вокруг. Группа «ЭкоЛайн» запустила проект «БатаRЕйка» для сбора и передачи на переработку опасных отходов в Москве и области. Сегодня опасный мусор отправился на переработку в Национальную экологическую компанию в Ярославле.

Всего в Национальной экокомпании в Ярославле перерабатывают 4200 видов отходов. Наиболее опасные — это, конечно, батарейки. При попадании в почву только одной штуки будет отравлено 20 квадратных метров земли. В России только 2% проданных батареек попадает на переработку. Немалую часть из них перерабатывает НЭК. К слову, из батареек выделяют практически стопроцентный по чистоте цинк.

Современные комплексы по переработке отходов могут извлекать батарейки из общего потока при помощи специальных сепараторов — магнитных и вихретоковых, но все же наиболее оптимальным и законным способом является раздельный сбор опасных отходов — в специальные контейнеры БатаRЕйка.

В Национальной экокомпании готовы принимать в разы больше таких отходов из Московской области. И сейчас в Солнечногорске компания «ЭкоЛайн» совместно с администрацией будет устанавливать специальные контейнеры для сбора батареек. Среди жителей даже 10 дней шло онлайн-голосование, где лучше всего их разместить. Большинство хочет, чтобы они стояли в культурных центрах и магазинах. Среди них Городской центр народного творчества и досуга «Лепсе», АУ «Содружество домов культуры» и «Поваровский культурный центр». В этих учреждениях в июне текущего года установят новые контейнеры «БатаRЕйка». Еще в 12 учреждениях появятся мини-боксы по сбору отработанных батареек.

Мы хотим, чтобы контейнеры для сбора батареек стояли не только в торговых центрах, а также и на контейнерных площадках для раздельного сбора отходов. Потому что это логично, что когда человек выносит отходы, он отдельным пакетиком выбрасывает их в отдельный контейнер, который по цветовой гамме отличается Наталья Галл председатель регионального центра общественного контроля Московской области.

Еще одни проблемные отходы — это медицинские. Оказывается, всю партию таблеток могут забраковать только из-за ошибки в инструкции. И тогда все упаковки подлежат утилизации.

Блистер от таблеток состоит из алюминия и пластика. Поэтому когда таблетки заканчиваются, большинство людей уверены, что его можно выбросить в контейнер с пластиком. Оказывается, это очень большая ошибка. Здесь содержится сразу несколько компонентов, которые можно выделить только в специальных условиях.

Завод в Ярославле, наверное, единственный, который занимается такой переработкой. Из блистера выделяются таблетки. Сама упаковка измельчается в пыль. И только потом разделяется на пластик и алюминий.

А упаковки от лекарств в будущем мы сможем выбрасывать в специальные отдельные контейнеры, которые сделает сам завод.

«Вот это макет нашего контейнера для выбрасывания лекарственных средств. Сюда можно выбросить средства как с упаковкой, так и с самим лекарственным средством. И мы это утилизируем. При этом во вторичное производство мы заберем максимальное количество фракций, которое можно забрать», — отметил директор по развитию компании «НЭК» Александр Климов.