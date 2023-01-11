Подмосковье 11 января 2023, 22:14 Батарейка, монетка, игральная кость: хирург из Люберец собрал коллекцию из вещиц, которые проглатывали дети

Читать 360tv в

Медик в Люберцах собирает коллекцию из вещей, которые побывали внутри детей. В его арсенале 50 центов, батарейка, яичная скорлупа и игральная кость.

«Я храню то, что мы достаем из детей. Тут инородные тела из желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Вот это, например, яичная скорлупа. Ребенок полтора месяца кашлял, никто не мог сказать, почему», — сообщил хирург Иван Жирнов.

Реклама

Врач называет свою коллекцию эндоскопическими трофеями. В ней каждая вещь напоминает о ребенке и его случае.

Реклама

«Это было позапрошлым летом. Было абсолютно спокойное дежурство, мы сидели и пили чай. Звонит анестезиолог, говорит, сейчас привезут ребенка на трубе. Это как раз история про девочку из Краскова, которая вдохнула на улице семечки», — поделился хирург.

По мнению Жирнова, сложности возникают с батарейками, так как они прикипают к слизистой, и их приходится буквально отдирать.

«Ребенка надо спасти. Потому что если не вытащишь, будет дырка. Ты не можешь ее не вытащить в любом случае», — заявил хирург.

За все время работы Иван Жирнов не смог объяснить себе, каким образом у ребенка получается проглотить вещи внушительных размеров.

Хирург заявил, что его удивляет безразличие некоторых пациентов и родителей к проделанной работе. Однако, по его словам, благодарных людей все же большинство.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.