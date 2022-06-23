Баста спел вместе с 12-летней Олесей из Ногинска в переполненных «Лужниках»

Девочка из Подмосковья спела вместе с Бастой перед 70 тысячами зрителей в «Лужниках». Олеся Казаченко из Ногинска. Она победила на шоу «Голос. Дети», но спеть с наставником — Бастой — из-за ковида сразу не удалось. Спустя два года мечта исполнилась.

Девочка выступила вместе с Василием Вакуленко, известным как исполнитель Баста, в переполненных «Лужниках».

Сама Олеся живет в Богородском городском округе. У нее есть младшая сестра Алиса. Для нее Олеся поет дома — получается не менее эмоционально, чем перед 70-тысячной толпой.

На сцене с Бастой Олеся справилась с волнением довольно быстро и начала получать удовольствие. Стадион пел вместе с ней.

К своим первым переполненным «Лужникам» девочка шла с четырех лет. В шесть уже занималась вокалом с учителем.

Олеся мечтает стать певицей и актрисой одновременно. Она уже озвучила главную героиню в мультфильме от Netflix, взяла не одну победу на вокальных конкурсах.

Все подробности смотрите в репортаже «360».