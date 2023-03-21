Подмосковье 21 марта 2023, 01:33 Бассейн в Ступине откроют после капремонта до конца 2023 года Андрей Семибратов

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В Ступине продолжается капитальный ремонт городского бассейна. Работы ведут в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Объект планируют сдать на четыре месяца раньше срока — до конца 2023 года.

Генподрядчиком выступил ООО СК «Твой дом». В настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы.

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«Этот этап планируем закончить за 2,5 месяца, после чего приступим к монтажу нового оборудования, обновим фасад, витражи сделаем, все остальные работы в рамках проекта. Устаревшие фильтры для воды заменим на современные с инфракрасной обработкой от патогенной микрофлоры», — сообщил представитель компании Павел Баранов.

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Он добавил, что по плану объект должны сдать в апреле 2024 года, однако генподрядчик собирается завершить работы досрочно.

Глубина бассейна изменится — с 1,4 метра и 4,5 метра до 1,2 метра и 1,8 метра. Это соответствует современным стандартам для плавательных бассейнов без вышки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшие пять лет в регионе приведут в порядок 50 спортобъектов.

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