21 марта 2023, 01:33
Бассейн в Ступине откроют после капремонта до конца 2023 года
В Ступине продолжается капитальный ремонт городского бассейна. Работы ведут в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Объект планируют сдать на четыре месяца раньше срока — до конца 2023 года.
Генподрядчиком выступил ООО СК «Твой дом». В настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы.
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«Этот этап планируем закончить за 2,5 месяца, после чего приступим к монтажу нового оборудования, обновим фасад, витражи сделаем, все остальные работы в рамках проекта. Устаревшие фильтры для воды заменим на современные с инфракрасной обработкой от патогенной микрофлоры», — сообщил представитель компании Павел Баранов.
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Он добавил, что по плану объект должны сдать в апреле 2024 года, однако генподрядчик собирается завершить работы досрочно.
Глубина бассейна изменится — с 1,4 метра и 4,5 метра до 1,2 метра и 1,8 метра. Это соответствует современным стандартам для плавательных бассейнов без вышки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшие пять лет в регионе приведут в порядок 50 спортобъектов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Ступино
Ремонтные работы
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