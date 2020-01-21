Бассейн в детсаду «Ромашка» в Истре отремонтировали после 6 лет простоя

В детском саду «Ромашка» городского округа Истра отремонтировали бассейн, который не работал шесть лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Здание детского сада № 52 «Ромашка» в Истре не ремонтировалось с 1989 года. Бассейн в детсаду находился в хорошем состоянии, но не эксплуатировался из-за неисправности инженерной системы, при которой канализационные воды поступали прямо в чашу бассейна.⠀

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в ходе поездки по проблемным точкам округа поручила исправить ситуацию в «Ромашке» в кратчайшие сроки, и бассейн, который был закрыт на протяжении шести лет, заработал.

Сотрудники детского сада № 52 поблагодарили Татьяну Витушеву за активное участие в решении данной проблемы. Также они выразили благодарность «Истринской теплосети» за безвозмездную помощь в устранении технических неполадок в работе бассейна.

Сын Татьяны Алексеевой ходит в детский сад «Ромашка». «Детки под впечатлением — весело, полезно, здорово. После садика было столько положительных рассказов о посещении бассейна! От лица родителей благодарим Татьяну Семеновну Витушеву и людей, которые починили неисправности», — сказала Татьяна Алексеева.

Источник фото: администрация городского округа Истра

При инспектировании дошкольного учреждения административной комиссией выяснилось, что в одном из корпусов течет крыша, санузлы требуют капитального ремонта, а территория сада практически не освещена. Решено, что в этом году в дошкольном учреждении «Ромашка» отремонтируют помещения и кровлю, проведут работы по выносу кабеля и установят снегоудержатели.

Кроме того, глава Истры поручила провести опиловку сухих деревьев и рассмотреть возможность укладки тротуара. Отдел надзорной деятельности, в свою очередь, указал на нарушения некоторых норм пожарной безопасности. Устранение выявленных недочетов взято на контроль.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что в 2020 году в регионе отремонтируют 16 детских садов в 11 муниципальных образованиях, на эти цели выделено свыше 600 миллионов рублей. Преобразятся детсады в Долгопрудном, Волоколамском, Одинцовском округах, а также в Лотошине, Егорьевске, Серпухове, Электростали, Балашихе, Лыткарине, Солнечногорске и Ступине.