Бассейн в балашихинском детском доме открыли после ремонта. Теперь у ребят есть сауна и массажный душ

Бассейн в детском доме «Непоседы» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе открыли после ремонта. Также там обновили тренажерный зал.

О новом удобном бассейне ребята мечтали давно. Вдобавок у них появились инфракрасная сауна и массажный душ.

«В 2019 году ребята из „Непосед“ пригласили губернатора Московской области Андрея Воробьева в гости, показали, как живут и чем увлекаются. Бассейн на тот момент требовал серьезного ремонта, и Андрей Юрьевич решил его обновить. Ремонт начался в августе 2019 года, в результате переоборудовали всю фитнес-зону — бассейн, тренажерный зал, зону отдыха, также закупили оборудование. Девочки уже обсуждают, как будут заниматься аквааэробикой», — сказала заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.

На ремонт выделили 25 миллионов рублей из областного бюджета. В бассейне появились автоматизированные системы фильтрации и обогрева воды, также в фитнес-зоне установили инфракрасную сауну и массажный душ. В бассейне две чаши. Одна — семь на четыре метра и глубиной 1,2 метра, вторая — 10 на четыре метра, глубиной 1,6 метра.

«Здание вместе с бассейном построили в 1994 году. До ремонта воду нужно было заливать и сливать каждый день, систем фильтрации и подогрева не было. Теперь бассейн современный — просто мечта! После реконструкции поменяли вентиляцию, сделали полы с подогревом, раздевалки, зону отдыха, где дети могут расслабиться, выпить кислородный коктейль», — отметила директор детского дома Наталья Курышова.

В 2020 году в детдоме планируют отремонтировать десять спальных комнат и обновить мебель.

В детском доме проживают больше 60 воспитанников, есть братья и сестры. Здесь открыли школу приемных родителей. Каждый год 20 детей обретают свои семьи.