Бассейн «Родина» в Химках откроют после ремонта в конце 2022 года

Реконструкция спортивного комплекса с бассейном «Родина» продолжается уже не первый год. Сейчас работы вышли на финишную прямую. Первый заплыв ожидается в ноябре–декабре 2022 года.

Вопрос о судьбе спортивного комплекса Андрею Воробьеву во время прямой линии задали жители городского округа. Для ответа губернатор вызвал главу администрации Химок Дмитрия Волошина.

По словам главы муниципалитета, в большой чаше бассейна в 2018 году обнаружили трещину. После проведенного ремонта выяснилось, что реконструкция требуется всему зданию спортивного комплекса. Ему уже исполнилось 50 лет.

«Реконструкция будет закончена в 2022 году, объективно ноябрь–декабрь. В бассейне занимались 700 детей, все они распределены по другим бассейнам. Информацию еще раз доведем, если есть такой вопрос. Проблемы нет, наоборот мы получим новый отремонтированный бассейн», — рассказал Дмитрий Волошин.

Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки держать жителей в курсе по интересующим их занятиям и оперативно доводить всю информацию по изменениям.

Работы по реконструкции спортивного комплекса с бассейном «Родина» в городском округе Химки проводят по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры.

Дорожная карта предусматривает реконструкцию стадиона «Торпедо» в городском округе Люберцы, строительство футбольного поля в Мытищах и физкультурно-оздоровительного комплекса в Дмитрове.