Уникальный бассейн построят в Солнечногорске. Там будут измерять громкость кораблей

Необычный бассейн построят в Солнечногорске. Он предназначен не для плавания. В нем будут измерять, как громко плавают корабли. Церемония закладки фундамента прошла в торжественной обстановке на территории ВНИИФТРИ.

Источник фото: телеканал «360»

Бассейн необходим, чтобы измерять громкость кораблей. Скоро слишком шумным судам запретят выходить на воду. Поэтому чтобы перейти на новые стандарты, нужно научиться проводить гидроакустические измерения. Без подобного бассейна сделать это невозможно.

«Шум от кораблей влияет негативно прежде всего на фауну морей и океанов. Из-за него морские животные иногда массово выбрасываются на берег. Рыба размножается плохо. Перед нашими учеными стоит задача минимизировать последствия деятельности человека в мировом океане», — отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

В бассейне будут имитировать природные условия.

«Его длина составит 22 метра, ширина — 14, глубина — 12 метров. Бассейн облицуют специальным гидроакустическим покрытием, чтобы имитировать соответствующие природные условия», — пояснил Сергей Стрелов, заместитель генерального директора ФГУП «ВНИИФТРИ».

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, сами корабли сюда привозить не будут. Их шум запишут специальные устройства, установленные на судах. А уже запись будут проигрывать в бассейне, и приборы покажут, насколько они соответствуют нормам.

«Если мы это не сделаем, и не начнем вовремя выполнять измерения, то российские корабли смогут ходить, к сожалению, только в пределах наших территориальных вод. А это не очень правильно», — сказал Сергей Донченко, генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ».

Доверить этот проект решили солнечногорскому Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений, потому что центр давно зарекомендовал себя с наилучшей стороны.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь хранятся и постоянно модернизируются десятки государственных эталонов. Есть, например, единственный в России эталон длины, размером 64 метра. А в одном из корпусов ученые, в буквальном смысле, хранят время. Они объясняют, что важно знать, сколько на часах с точностью до миллисекунды. Это помогает, например, в космической отрасли. Ведь за один такой миг может произойти погрешность в триста метров.

Есть и уникальная радиобезэховая комната. Сделана она из голубых поролоновых пирамидок. Здесь можно точно измерить различные волны. Именно в этом помещении проверяли оборудование для сетей 5G. Бассейн для гидроакустических измерений станет еще одним достижением в копилку института. Его планируют достроить к 2023 году, и уже через год можно будет делать первые замеры.